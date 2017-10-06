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Екатерина Пашкова, 06.10.2017 3

Как искать изображения на прозрачном фоне для презентаций + видеоурок

Многие авторы вставляют в презентации изображения, в которых не должно быть фона, то есть изображения требуются на прозрачном фоне. Удалить фон можно средствами самого PowerPoint, но, если изображение достаточно сложное, то у него получаются рваные, некрасивые края. Это усугубляется тем, что оно используется на фоне, отличном от белого. Как решить эту проблему?


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Первый вариант — использовать такие изображения на слайдах с белым фоном. Такие слайды могут смотреться вполне достойно, если сделать красивую аккуратную рамку.

Второй вариант — самим удалять фон изображения в графических редакторах. Читайте статью: Как удалить фон изображения.

Третий вариант — использовать изображения, в которых уже удален фон.

Как найти такие изображения?

В любой поисковой системе, например, на Яндекс.Картинках: https://yandex.ru/images/

Выставляем:

  • на белом фоне
  • формат изображения — PNG. Этот формат поддерживает возможность отображения прозрачных областей, в изображениях формата JPG такой возможности нет.

Прозрачный фон изображений показан клеточками.

Далее скачиваем это изображение и используем в презентации как обычно. Смотрите видеоурок Как найти большие изображения и правильно указать источники иллюстраций.

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Комментарии:
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2 alsergast • 22:08, 19.11.2017
Кстати, заметно облегчает поиск и завершение запроса словами "без фона" (напр., "кошка фото без фона")
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3 Екатерина_Пашкова • 10:29, 20.11.2017
Спасибо за дополнение к статье!
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1 alsergast • 21:55, 19.11.2017
GIF тоже без фона может быть (+ картинки в этом формате бывают ещё и анимированными).
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