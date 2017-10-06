Как искать изображения на прозрачном фоне для презентаций + видеоурок

Первый вариант — использовать такие изображения на слайдах с белым фоном. Такие слайды могут смотреться вполне достойно, если сделать красивую аккуратную рамку.

Второй вариант — самим удалять фон изображения в графических редакторах. Читайте статью: Как удалить фон изображения.

Третий вариант — использовать изображения, в которых уже удален фон.

Как найти такие изображения?

В любой поисковой системе, например, на Яндекс.Картинках: https://yandex.ru/images/

Выставляем:

на белом фоне

формат изображения — PNG. Этот формат поддерживает возможность отображения прозрачных областей, в изображениях формата JPG такой возможности нет.

Прозрачный фон изображений показан клеточками.

Далее скачиваем это изображение и используем в презентации как обычно. Смотрите видеоурок Как найти большие изображения и правильно указать источники иллюстраций.