Как искать изображения на прозрачном фоне для презентаций + видеоурок
Первый вариант — использовать такие изображения на слайдах с белым фоном. Такие слайды могут смотреться вполне достойно, если сделать красивую аккуратную рамку.
Второй вариант — самим удалять фон изображения в графических редакторах. Читайте статью: Как удалить фон изображения.
Третий вариант — использовать изображения, в которых уже удален фон.
Как найти такие изображения?
В любой поисковой системе, например, на Яндекс.Картинках: https://yandex.ru/images/
Выставляем:
- на белом фоне
- формат изображения — PNG. Этот формат поддерживает возможность отображения прозрачных областей, в изображениях формата JPG такой возможности нет.
Прозрачный фон изображений показан клеточками.
Далее скачиваем это изображение и используем в презентации как обычно. Смотрите видеоурок Как найти большие изображения и правильно указать источники иллюстраций.
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