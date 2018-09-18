10 приемов и упражнений для тренировки техники чтения. Рекомендации учителя начальных классов

Лучшие упражнения для тренировки техники чтения

Оптимальная скорость чтения должна соответствовать темпу разговорной речи — 120 – 150 слов в минуту. Чтобы добиться таких результатов необходимо:

увеличить частоту чтения;

расширять угол периферического зрения;

повышать устойчивость внимания;

улучшать оперативную память;

совершенствовать артикуляционный аппарат.

В педагогике используются специальные методики и приемы для тренировки технической стороны чтения.

Жужжащее чтение

Чем чаще ребенок читает, тем лучше у него это будет получаться. Для тренировки техники чтения катастрофически мало занятий только на уроках. Чтобы достигнуть хорошего результата, рекомендуется проводить пятиминутки чтения на каждом уроке в течение всего школьного дня.

Такие пятиминутки организовываются в начале урока. У школьников на партах должны быть книги для дополнительного чтения. По сигналу учителя дети начинают читать в режиме «жужжащего» чтения. Данный прием подразумевает, что все дети читают одновременно. Причем делать это надо вполголоса, чтобы не мешать друг другу. Каждый ребенок читает в своем темпе. Через 5 минут чтение прекращается и дальше идет обычный урок, например математики, рисования или природоведения.

Никакого контроля или обсуждения содержания прочитанного не проводится. Этот прием используется только с целью увеличения времени для ежедневного чтения. Таким образом, на тренировку затрачивается не менее 30 минут, тогда как в обычном режиме каждый школьник читает в общей сложности около 5 – 10 минут за весь учебный день.

Работа с таблицами слогов

Чтобы повысить скорость чтения, важно тренировать ребенка воспринимать слог как единое целое, как основу прочтения слова. Для таких упражнений необходимы специальные таблицы слогов. Можно использовать дидактический материал для обучения чтению по методике Н. Зайцева или создать такие таблицы самостоятельно.

Детям предлагаются различные задания:

прочесть строчку или столбец с определенной буквой;

произвольное прочтение слогов;

найти в таблице указанный слог;

послогово показать слово в таблице.

Сначала используются таблицы с простыми слогами, а затем переходят к более сложным, состоящим из трех-четырех букв. Купить красочные таблицы можно в магазине учебной литературы как карточки, плакаты или книги-сборники. Например, Узорова, Нефедова: Самый быстрый способ научиться читать. Слоговые таблицы.

Приемы для расширения угла зрения

В процессе чтения имеет значение количество знаков, которые попадают в поле зрения ребенка. Для расширения угла периферического зрения рекомендуется предлагать детям следующие упражнения.

Таблицы Шульте

Таблицы Шульте содержат числа от 1 до 30, которые расположены в хаотичном порядке. Школьникам нужно за 30 секунд отыскать и указать по порядку каждое число. Через несколько дней следует предложить другой вариант таблицы.

Найди слово

Суть этого упражнения аналогична предыдущему. На листе бумаги нужно в произвольном порядке написать несколько разных, не очень длинных слов. Задание для школьников — как можно быстрее отыскивать на листе слова, которые поочередно будет называть учитель.

Пирамидки слов

Для таких упражнений слова записываются в столбик, начиная со слова с наименьшим количеством букв. Каждое слово делится на две части, которые записывают на некотором расстоянии друг от друга. На каждой последующей строчке это расстояние увеличивается.

Первый — последний

Для этого упражнения можно использовать любой текст. Детям нужно читать только первый и последний слог в каждой строчке.

Рамка для чтения

Необходимо подготовить полоску картона с прорезью, высота которой чуть больше высоты букв в учебнике. Ширина должна быть небольшой, примерно на 3 – 4 буквы. В процессе чтения ребенок перемещает эту рамочку по тексту. Через определенное время ширину рамки нужно постепенно увеличивать.

Со временем дети запоминают многие слова, которые часто встречаются в текстах, и воспринимают их как единое целое. Они уже не читают такие слова, а называют сразу. Подобное умение заметно экономит время при чтении, поэтому данный навык нужно целенаправленно развивать.

Прием «Молния»

Использование приема «Молния» заключается в следующем. Детям на очень короткое время показывают слово, а они должны успеть его прочитать. Для этого упражнения можно подготовить карточки или создать презентацию, в которой слова появляются и сами исчезают через пару секунд.

Один и тот же набор слов надо использовать несколько дней подряд, пока ученики не запомнят их все. Затем предложить другую подборку слов. Для лучшего эффекта можно не просто давать школьникам прочитать слово, а и попросить написать его после того, как оно исчезнет.

Прием «Буксир»

Прием «Буксир» используется для увеличения темпа чтения. В качестве ведущего может выступать учитель или ученик с высокой техникой чтения. Он читает текст, а остальные должны стараться успевать читать за ним. Такое упражнение можно проводить для всего класса или в парах.

Чтобы контролировать процесс чтения всеми учениками можно делать внезапные остановки и просить ребят показать в тексте последнее прочитанное слово. Еще один способ — делать во время чтения ошибки. Те, кто читают «на буксире», должны их замечать и исправлять.

Прием «Спрятанные буквы»

Улучшению техники чтения способствует развитие умения предугадывать слова, а не прочитывать их побуквенно. Для этого можно предлагать такие задания:

слова с кляксами — на карточке написано слово, часть которого закрыта пятном;

слова с пропущенными буквами — на карточке слово, в котором несколько букв отсутствуют;

разрезанное слово — карточку с написанным словом разрезают вдоль и предлагают детям прочитать слово или по верхней, или по нижней его части (слово можно не разрезать на части, а закрыть его половину линейкой);

более сложный вариант этого упражнения — предугадать недостающее слово. Для него можно использовать крылатые выражения, фразеологизмы, известные фразы из сказок или стихотворений, загадки с рифмованной отгадкой.

Прием «Скороговорка»

Непосредственно для увеличения скорости чтения можно предлагать ребенку небольшой текст для прочтения его в темпе скороговорки. Читать текст надо несколько раз подряд, постепенно ускоряясь. Ученику необходимо объяснить, что при выполнении этого упражнения не требуется следить за выразительностью чтения, однако при обычном чтении такое правило не действует.

Прием «Повторное чтение»

Данный прием также предполагает многократное прочтение текста. Детям для чтения дается 1 минута. Затем нужно подсчитать количество слов, которые они успеют прочитать за отведенное время. После этого такое задание выполняется еще пару раз.

Результаты будут постепенно улучшаться, и это позволит ребенку поверить, что он может читать быстрее. Когда ученики будут читать текст последний раз, временное ограничение не устанавливается. Таким образом, они перейдут на чтение незнакомого текста и будут читать его в более быстром темпе.

Прием «День — ночь»

В процессе чтения необходимо сохранять концентрацию внимания и уметь хорошо ориентироваться в тексте. Для тренировки этих навыков школьникам предлагается читать с соблюдением команд. Как только учитель произносит: «День!» — дети приступают к чтению. Услышав команду «Ночь!» все закрывают глаза. Затем снова звучит слово «День!». После этого нужно найти глазами место в тексте, на котором остановились, и продолжить чтение.

Такое упражнение проводится в течение 5 минут. Следить по тексту пальцем нельзя.

Прием «Губы»

При внешнем проговаривании скорость чтения замедляется. Поэтому детей следует также учить читать молча, без внешних признаков проговаривания. В ходе чтения, когда учитель даст команду «Губы!», школьники должны начать читать «про себя». При этом им нужно прижать палец к сомкнутым губам, чтобы не давать им шевелиться. После команды «Вслух!» палец следует убрать и перейти к чтению вслух.

Работая над улучшением техники чтения важно учитывать, что количественный показатель зависит от типа темперамента ребенка, уровня развития его мыслительных процессов. Поэтому, конечно же, не удастся всех учеников «подтянуть» к нужным нормам, но улучшить результаты каждого несомненно получится. Кроме того, параллельно с увеличением скорости чтения обязательно нужно уделять внимание развитию выразительности и осознанности чтения, приучать детей читать правильно, без ошибок.

Об авторе-составителе: Гладко Марина Геннадьева, учитель начальных классов, стаж работы около 25 лет.

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