ГлавнаяФайлы для скачиванияВсем учителямПлан самообразования учителя

План самообразования учителя начальных классов


План самообразования учителя Перспективный план на 20…-20.. г

 

п/п

 

Содержание работы

 

 

Сроки выполнения

 

 

Примечание

 

1

 

Изучение нормативной документации

 

 

август-сентябрь

 

 

2

 

Изучение программно-методического комплекса

 

 

201../1..

 

 

3

 

Изучение учебно-методического комплекса

 

 

201../1..

 

 

4

 

Изучение методической литературы

 

 

201../1..

 

 

5

 

Просмотр периодической печати

 

 

201../1..

 

 

6

 

Разработка наглядного дидактического материала

 

 

201../1..

 

 

7

 

Разработка уроков и мероприятий

 

 

201../1..

 

 

8

 

Подготовка выступлений на заседаниях МО, педсоветах и т.д.

 

 

201../1..

 

Годовой план работы, вытекающий из перспективного

Разделы

Содержание работы

Сроки

выполнения

1. Изучение нормативной документации

а) ФГОС начальная школа

б) Правила формирования устной и письменной речи в ГБОУ

в)Инструктивно-методические письма Министерства образования и науки

г) СанПиН для школ

 

Август-сентябрь

2. Изучение программно-методического комплекса

Программа 4 класса

Август-сентябрь

3. Изучение учебно-методического комплекса

Учебно-методический комплекс для 4 класса

 

4.Изучение методической литературы

(Перечисление согласно УМК)

 

5. Разработка уроков и мероприятий

Уроки русского языка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полный текст материала План самообразования учителя начальных классов смотрите в скачиваемом файле.
На странице приведен фрагмент.
Автор: Серикова Людмила Васильевна  Публикатор
18.09.2015 1 14973 1738

Спасибо за Вашу оценку. Если хотите, чтобы Ваше имя
стало известно автору, войдите на сайт как пользователь
и нажмите Спасибо еще раз. Ваше имя появится на этой стрнице.


Хотите лучше владеть компьютером?

В таблицах Excel  зачастую работают c большим объемом данных и при работе с такими объемами при прокрутке бывает трудно запомнить, в каком столбце/строки какие данные находятся, поэтому удобно пользоваться инструментом Закрепление областей, чтобы шапка таблицы всегда оставалась на экране, а сама таблица прокручивалась.
Читайте новые статьи

Образные приёмы рефлексии в конце урока отлично подходят для учеников начальной школы, они просты и понятны для детей. Также их можно использовать и в работе с более взрослыми ребятами.

В этой статье мы расскажем вам об интересных мобильных приложениях для педагогов.
Оставьте отзыв к материалу:
Войдите: Войти на сайт с паролем Анонимно
avatar
Всего: 0