План самообразования учителя начальных классов
План самообразования учителя Перспективный план на 20…-20.. г
|
№
п/п
|
Содержание работы
|
Сроки выполнения
|
Примечание
|
1
|
Изучение нормативной документации
|
август-сентябрь
|
|
2
|
Изучение программно-методического комплекса
|
201../1..
|
|
3
|
Изучение учебно-методического комплекса
|
201../1..
|
|
4
|
Изучение методической литературы
|
201../1..
|
|
5
|
Просмотр периодической печати
|
201../1..
|
|
6
|
Разработка наглядного дидактического материала
|
201../1..
|
|
7
|
Разработка уроков и мероприятий
|
201../1..
|
|
8
|
Подготовка выступлений на заседаниях МО, педсоветах и т.д.
|
201../1..
|
Годовой план работы, вытекающий из перспективного
|
Разделы
|
Содержание работы
|
Сроки
выполнения
|
1. Изучение нормативной документации
|
а) ФГОС начальная школа
б) Правила формирования устной и письменной речи в ГБОУ
в)Инструктивно-методические письма Министерства образования и науки
г) СанПиН для школ
|
Август-сентябрь
|
2. Изучение программно-методического комплекса
|
Программа 4 класса
|
Август-сентябрь
|
3. Изучение учебно-методического комплекса
|
Учебно-методический комплекс для 4 класса
|
|
4.Изучение методической литературы
|
(Перечисление согласно УМК)
|
|
5. Разработка уроков и мероприятий
|
Уроки русского языка
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На странице приведен фрагмент.
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Автор: Серикова Людмила Васильевна
→ Публикатор
18.09.2015 1 14973 1738
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Образные приёмы рефлексии в конце урока отлично подходят для учеников начальной школы, они просты и понятны для детей. Также их можно использовать и в работе с более взрослыми ребятами.